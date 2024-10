Pripravljajo se na okroglo obletnico

V teh dneh se Trst pripravlja na slavnostno praznovanje 70-letnice vrnitve (oziroma priključitve) Italiji leta 1954. Občina Trst je včeraj predstavila bogat niz, ki zaobjema tudi dogodke društev in organizacij. Celoten program, ki bo potekal do maja prihodnjega leta, je omogočilo financiranje Dežele FJK.

Občino sta včeraj zastopala odbornik za kulturo Giorgio Rossi ter predsednik občinskega sveta Francesco Di Paola Panteca, konferenco pa je povezoval Stefano Bianchi, odgovoren za umetniške in zgodovinske občinske muzeje. Rossi je posebej položil na srce mladim in »tistim, ki niso doživeli tistih dni«, naj se udeležijo prireditev. Panteca pa je dejal, da je »zelo dolgo razmišljal o italijanskosti Trsta«.

Nato je predstavil dogajanje na samo obletnico vrnitve. 26. oktobra bo ob 10. uri na sporedu slavnosten dvig zastave, ob 15. uri bo sledila svečanost v dvorani občinskega sveta. Panteca je izrazil željo, da bi se zaigrale pesmi, ki so jih izvedli na Velikem trgu 26. oktobra 1954, ter da bi mu uspelo najti nekoga iz razreda v kriškem begunskem taborišču, ki je bil med podpisniki pisma takratnemu županu Gianniju Bartoliju. V pismu so otroci predstavljali svojo žalost nad tem, da je »Istra ostala na drugi strani«. Ta je bila ena od rdečih niti včerajšnje predstavitve, saj je bilo večkrat otožno slišati kaj o »krajih, kamor se Italija ni vrnila«. Slavnostni govornik svečanosti bo dolgoletni predsednik Lege Nazionale Paolo Sardos Albertini.

Sardos Albertini je dejal, da bo od nedelje na Borznem trgu stala stojnica Lege, kjer bodo med drugim delili balončke v barvah italijanske trikolore, ki so med otroci zelo priljubljeni, je dejal. Grobo je tudi orisal kulturni program, ki zaobjema med drugim pred stavo Simoneja Cristicchija Trieste 1954. Program sooblikujejo sicer mnoge druge realnosti, ki včeraj velikokrat niso bile deležne zadostne pozornosti. Društvo Cizerouno bo denimo priredilo "urbana raziskovanja", mnogo bo tudi koncertov in predstav. Brošura v formatu PDF s celotnim programom in seznamom deležnikov je na voljo na spletni strani Obcine Trst.

Deželni svetnik Bratov Italije Claudio Giacomelli je izpostavil, da deželnega financiranja deželni svet ni sprejel soglasno. »Očitno obstajajo še stvari v naši zgodovini, katerih se kdo boji,« je kritično dejal. Niz je pohvalil, ker nudi »človeške« poglede na takratno dogajanje. Oznanil pa je, da nameravajo na deželi z jesenskim rebalansom omogočiti dodelitev denarnih sredstev vsem organizacijam, ki so se prijavile na razpis za prireditev spominskih dogodkov ob sedemdesetletnici, a jih niso dobile v sklopu prve porazdelitve.