Pripravljajo se na selitev

Tržaška občina je lani poleti razkrila, da ji je Dežela Furlanija - Julijska krajina namenila 11,2 milijona evrov za prenovo palače Biserini na Trgu Hortis, kjer domuje istoimenska občinska knjižnica. Napovedali so, da se bo prenova stavbe najbrž pričela na začetku letošnjega leta, a morajo zdaj šele odobriti projekt o izvedljivosti. To naj bi občinska uprava predvidoma naredila v roku dveh tednov, je napovedala odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi. Nato bodo dali nalogo za izdelavo izvedbenega projekta, nakar bodo poskrbeli za razpis za javna dela.

O začetku del se je začelo šušljati, potem ko je tržaška občina napovedala spremembo urnika občinske knjižnice. V sporočilu za javnost so zapisali, da bo ta od torka, 15. februarja, delovala z novim delovnim časom, ki bo potreben zaradi prenosa knjig in pohištva, ki se trenutno nahajajo v knjižnici. Gre za obsežna predhodna dela za revizijo in študije prihodnjega razvoja pomembnih zbirk, ki imajo svoj dom v palači. Te bo osebje, ki trenutno dela na začasnem sedežu knjižnice v Ulici Madonna del Mare, tudi preselilo, so zapisali.

Za obiskovalce knjižnice je trenutno predvsem pomemben podatek, da bo imela knjižnica Hortis od torka spremenjen urnik v prostorih v Ulici Madonna del Mare, isti delovni čas pa bodo imeli tudi muzeji, ki se nahajajo v stavbi, in sicer v ponedeljek in sredo med 14. uro in 18.30 ter torek, četrtek in petek med 9. in 14. uro, medtem ko bo knjižnica ob sobotah zaprta.