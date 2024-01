Pripravljajo se na stavko

Proti zaprtju dveh od štirih družinskih poslovalnic v Trstu se ne borijo le njihovi uporabniki in uporabnice, ampak tudi zaposleni. Na včerajšnji skupščini v prostorih zdravstvenega podjetja Asugi v Ulici Farneto so zaradi zaprtja posvetovalnic pri Sv. Ivanu in Sv. Jakobu izglasovali začetek stavkovnih aktivnosti.

Na skupščini, na kateri so sodelovali s predstavniki sindikatov CGIL (Francesca Fratianni), CISL (Giorgio Iurkic) in FIALS (Fabio Pototschnig), so sestavili skupek vprašanj, ki so jih naslovili na vodstvo zdravstvenega podjetja. Temu so dali pet dni časa, da odgovori na njihove zahteve in zahtevali, naj se katerakoli reorganizacija dela do takrat zamrzne.

»Zaposleni še ne vedo, kakšen urnik bodo imeli v sredo, niti če bodo morali za obiske na domovih pacientov uporabljati lastna vozila, ker tistih od podjetja ni,» je Primorskemu dnevniku po skupščini pojasnila Fratianni. Za zdaj še ne vedo, če bodo zaposlili dve babici, socialnega delavca in psihologa, ki trenutno primanjkujejo. Prav tako so zaposleni opozorili, da so morali včeraj zjutraj odpovedati nekatere preglede, ki naj bi jih imeli popoldne, matere, nosečnice in drugi uporabniki družinskih posvetovalnic pa trenutno ne vedo, kam naj se obrnejo.

Ob začetku stavkovnih aktivnosti so zaposleni v družinskih posvetovalnicah zahtevali, naj ne pride do reorganizacije dela in zaprtja posvetovalnic, dokler ne dobijo odgovorov na zastavljena vprašanja, Asugiju pa so dali pet dni časa, da nanje odgovori. Če do tega ne bo prišlo, bodo stavkovne aktivnosti zaostrili, to bodo storili tudi v primeru, da bosta dve posvetovalnici od srede zaprti.

»Drastično zmanjšanje oziroma razpolovitev števila družinskih posvetovalnic potrjuje namero, da se tržaškemu javnemu zdravstvenemu sistemu krči sredstva in število stavb, kjer potekajo te dejavnosti,» so v tiskovnem sporočilu zapisali pri sindikatu CGIL. Spomnili so, da je že danes število posvetovalnic glede na zakonodajo prenizko, saj naj bi imeli eno posvetovalnico vsakih 20.000 prebivalcev. V mestu z 200.000 prebivalci pa so bile do zdaj le štiri.

Proti zapiranju polovice tržaških družinskih posvetovalnic že vse od četrtka protestirajo tudi združenje Non una di meno in Odbor proti zapiranju posvetovalnic, ki so sicer več protestov izvedli že v minulih mesecih, ko se je začelo govoriti o nameri Asugija.

Danes so spet stopili na ulico in v popoldanskih urah organizirali flashmob pred posvetovalnico v Rojanu, pred tisto pri Sv. Ivanu, pri Valmauri in pri Sv. Jakobu, o čemer bomo poročali.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.