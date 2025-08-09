Pripravljeni na praznovanje sv. Roka

V Nabrežini je vse nared za večdnevno praznovanje zavetnika sv. Roka. »Tudi letos v sodelovanju s krajevnimi društvi prirejamo vrsto tradicionalnih dogodkov, veliko pa je tudi novosti,« je na včerajšnji predstavitvi programa poudaril župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec. Njegove besede potrjuje že hiter vpogled v v program, saj bo okoli obnovljenega osrednjega vaškega trga in na Sokolovem igrišču res živahno.

Praznovanje se bo pričelo v četrtek, 14. avgusta, in sicer z odprtjem razstave ob 80-letnici ustanovitve SKD Igo Gruden. Sledila bo prva podelitev priznanj zaslužnim občanom na nabrežinskem trgu. Četrtkov večer se bo nato na trgu nadaljeval ob glasbi skupine Ano Ur’co al pej dvej, na igrišču Sokol pa bo čas za za film in glasbo z dj-jem. Na igrišču bo sicer vse večere do nedelje glasba v živo. Nastopile bodo skupine Gas Kras, Rujni muzikanti in Kraški muzikanti.

SKD Igo Gruden bo po napovedi predsednice Jasne Simoneta organiziralo dva literarna večera na župnijskem vrtu. Prvi bo 15. avgusta, ko bo na vrsti predstavitev romana Radost v travi Marje Novak Vogrič, naslednji dan pa bo Dušan Jelinčič predstavil knjigo È notte sul confine Pietra Spirita. V nedeljo ob 17. uri bo arheolog Ivan Marija Hrovatin vodil ogled po skritih kotičkih vaškega jedra.

Vrhunec praznovanja bo v nedeljo, ko bo ob 9.30 potekala slovesna sveta maša s procesijo po vaških ulicah. Kot je povedal domači župnik Karel Bolčina, bo ena od letošnjih novosti nedeljski blagoslov po procesiji na krožnem delu trga za spomenikom. Možen pa bo tudi obisk cerkvenega zvonika, od koder se širi lep razgleda vse naokoli. Na programu je še vrsta drugih dogodkov, objavljeni so na spletu.