Prireditev Mare Nordest zaživela z vsemi odsevi morja

Trajnostno obarvana in okoljevarstvena prireditev s poudarkom na morju Mare Nordest je danes zaživela na Velikem trgu v Trstu. V treh dneh bo 14. izdaja prireditve, ki se letos predstavlja pod sloganom Vsi odsevi morja, postregla s predavanji, nagrajevanji zaslužnih oseb, plavalnim tekmovanjem treh držav (Hrvaška, Slovenija in Italija) in tudi s filmskimi projekcijami.

Prvi prireditveni dan je odprla prva ženska, ki je sama obplula Antarktiko in hkrati postavila rekord. V reprezentančem salonu deželne palače je dopoldne predavala jadralka in podnebna aktivistka Lisa Blair. Avstralska gostja je pred številno publiko opisala svojo epsko jadralsko pustolovščino iz leta 2022, med katero je dosegla nov svetovni rekord v krožni solo plovbi okrog Antarktike brez pomoči. Prejšnji svetovni rekord je dosegel ruski jadralec in raziskovalec Fedor Konyukhov, ki je za plovbo potreboval 102 dni 56 minut in 50 sekund. Postavil ga je leta 2008. Lisa Blair je bila 14 let kasneje hitrejša za 10 dni. Za plovbo okrog ledenega kontinenta je potrebovala 92 dni 18 minut in 20 sekund.

