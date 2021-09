»Prislužil sem si 20.000 evrov globe, ki je ne bom plačal«

Shod proti covidnemu potrdilu po tržaških ulicah se je malo po 13. uri zaključil pred deželno palačo na Velikem trgu, kjer je županski kandidat gibanja 3V Ugo Rossi poprijel za megafon in nagovoril množico. »Danes ne nosimo političnih zastav,« je med drugim povedal in najavil drugo popoldansko srečanje, posvečeno gospodarstvu. Izjavil je med drugim, da se niti po 15. oktobru ne bo podredil »testnemu zdravilu«. Napovedal je, da se bodo po sodni poti še naprej zavzemali za uslužbence, ki se ne nameravajo cepiti. »Ker nisem nosil zaščitne maske in ker sem kršil policijsko uro, sem si v enem letu in pol prislužil 20.000 evrov globe: gre pa za denar, ki ga ne bom nikoli plačal,« je opozoril, »tudi zato, ker priziv ni dovoljen,« poroča Ansa.