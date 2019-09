V noči na petek so neznanci s sprejem pomazali objekt, tablo, mejni kamen in cesto pri nekdanjem mejnem prehodu Gorjansko. Povsod se je pojavil napis »TLT«, kar je italijanska kratica za Svobodno tržaško ozemlje (STO). Posnetke so posredovali nabrežinski karabinjerji, ki so si ogledali območje.