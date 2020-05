Prišteven ali ne, to je tu vprašanje

Trinajst psihiatrov in psihologov se bo v prihodnjih mesecih ukvarjalo z vprašanjem, ali je bil Alejandro Augusto Stephan Meran lani med svojim morilskim pohodom na tržaški kvesturi prišteven. Strokovno poročilo trojice izvedencev, ki jo je včeraj imenoval preiskovalni sodnik (njihovo delo bodo pozorno spremljali še strokovnjaki tožilstva, obrambe in oškodovanih strank), bo naposled imelo veliko težo, ko bo sodnik odločal o uvedbi kazenskega procesa oziroma med (morebitnim) sojenjem. Ko bi se izkazalo, da je bil Meran zaradi svojih psihičnih težav neprišteven, bi namreč prišel v poštev 85. člen kazenskega zakonika, ki prepoveduje kaznovanje tovrstnih storilcev.

29-letni dominikanski državljan je 4. oktobra lani s pištolo ubil dva policista, 34-letnega Pierluigija Rotto in 31-letnega Mattea Demenega. Ob dvojnem umoru pa je obtožen tudi poskusa umora še sedmih policistov: enega od teh (49-letnega Cristiana Resminija) je ranil, ostalih šest med streljanjem vsevprek na srečo ni zadel.

Včerajšnja obravnava je zaradi pandemije koronavirusa izjemoma potekala v največji dvorani tržaške sodne palače (v dvorani porotnega sodišča na notranjem dvorišču), vsi sodelujoči so imeli na obrazu zaščitno masko. Obtoženca ni bilo: njegova zagovornika sta se tako odločila, da bi preprečila nastop logističnih in drugih težav. Merana bi morali namreč v času omejitev gibanja pripeljati iz zapora v Veroni, kjer se nahaja že več mesecev, priskrbeti bi mu morali spremstvo, prevajalca ipd. Preiskovalni sodnik Massimo Tomassini je uradno imenoval tri izvedence psihiatrične stroke, ki bodo morali v prihodnjih mesecih pregledati dokumentacijo, se pogovoriti z osumljencem in z njegovimi sorodniki ter na podlagi zbranih informacij sestaviti strokovno mnenje v roku 60 dni (razen podaljšanja zaradi koronavirusa). Trojico sestavljajo Mario Novello, Ariadna Baez in Gaetano Savarese.