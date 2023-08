Privekal na svet pred prihodom reševalcev

Danes ponoči okrog 3. ure so operaterji interventne telefonske številke 112 prejeli klic 40-letnega moškega iz Trsta, ki je zaprosil za pomoč, ker je partnerka dobila popadke. Njegov klic so obrnili reševalcem deželne službe Sores. Operater je na kraj poslal reševalno vozilo, medtem pa mu je bolničar po telefonu nudil vsa potrebna navodila za pomoč pri porodu. Moškega, ki je bil razburjen, je najprej pomiril, nato mu je odločno nudil napotke. Na luč je pred prihodom reševalcev privekal dojenček. Porod se je iztekel brez težav. Reševalci, ki so kmalu prispeli na dom, so novorojenčku in mami nudili potrebno oskrbo, nato so ju prepeljali v pediatrično bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da se oba dobro počutita.