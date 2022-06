Priziv na upravno sodišče zaradi domnevne napake pri štetju glasov

V občini Devin-Nabrežina se v poraženem desnosredinskem taboru dvigajo glasovi, da je pri nedeljskih občinskih volitvah na volišču št. 1, ki zaobjema Nabrežino in Križ, prišlo do napake pri preštevanju oziroma porazdelitvi glasov. Donedavni podžupan in odbornik Massimo Romita (Alleanza per Duino - Aurisina) ter odbornik Walter Pertot (Liga), ki sta se potegovala za zmago na strani desnosredinske kandidatke, bivše županje Daniele Pallotta, trdita, da podatki v občinskem zapisniku ne sovpadajo s tistimi, ki so jim jih posredovali predstavniki list.

Stranki sta zato vložili priziv na Deželno upravno sodišče (TAR) Furlanije - Julijske krajine, da bi zadevi prišli do dna. To naj bi bil edini način, s katerim lahko preverijo, če so navedeni sumi utemeljeni. Tozadevne volilne dokumentacije namreč ni več na občini, saj so jo že posredovali dalje. Tudi če bi pristojni potrdili, da so bili v zapisniku navedeni napačni podatki, vsekakor ne bi prišlo do poglavitnih sprememb. Izvolitev župana ni pod vprašajem, spremenilo pa bi se lahko razmerje med izvoljenimi v posameznih koalicijah. Za pritožnika pa gre zlasti za to, da mora biti položaj jasen iz korektnosti do volivcev. Na volišču št. 1 je Igor Gabrovec Pallotto premagal za 164 glasov (351 glasov proti 187). Desnosredinskim listam pa naj bi priznali premalo glasov. Kaj se je zgodilo? Romita se je pritožil, da so tu za listo Alleanza per Duino Aurisina uradno prešteli sedem glasov, njihov predstavnik liste pa pravi, da je teh 40, se pravi kar 33 več. Podobno naj bi se zgodilo listi Noi Duino Aurisina, ki naj bi ji priznali 8 namesto 20 glasov. Lista Pallotta, naj bi se priborila do 29 glasov, medtem ko jih uradni podatki navajajo 6, Ligi naj bi dodelili devet glasov namesto 20, listi Forza Duino Aurisina pa sedem namesto 32.