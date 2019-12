Priznanji za Dekliški zbor Igo Gruden in Devinski mladinski krožek

Včerajšnje zasedanje devinsko-nabrežinskega občinskega sveta je prekinilo ubrano petje Dekliškega zbora Igo Gruden, ki deluje pod okriljem istoimenskega društva v Nabrežini. Seveda, prekinitev je bila nadvse prijetne narave in je zarisala velik nasmeh na obrazih županje Daniele Pallotta, odbornikov in vseh prisotnih. Občinska uprava se je namreč odločila, da bo dekleta in njihovega dirigenta Mirka Ferlana nagradila z zasluženim priznanjem. Mlade ustvarjalke pa so jim v zahvalo poklonile slovensko in italijansko božično pesem. Občinska svetnica in obenem predsednica društva Mariza Skerk je spomnila, da so na tekmovanju Corovivo v Čedadu oktobra odnesle najvišjo lovoriko. Posebne nagrade je bil zaradi izjemnih tehnično-interpretativnih sposobnosti na omenjeni reviji deležen tudi sam Ferlan.

Nič kaj manj odmeven ni bil uspeh Devinskega mladinskega krožka, ki je z gledališko predstavo Legende očaral širše občinstvo. Produkcija je sad sodelovanja s Prosvetnim društvom Vrh sv. Mihaela in društvom Hrast iz Doberdoba. Njena posebnost pa leži na tem, da temelji na ljudskih legendah in pripovedkah. Mladim članom pa so jih zaupali starejši vaščani. Občinska odbornica za kulturo Annalisa D'Errico je tako pojasnila, da so si priznanje prislužile ravno zaradi pomena, ki ga njihovo raziskovalno delo ima za širše območje.