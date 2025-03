»Problem Stadiona 1. maj je zdaj izključno politične narave«

Služba za upravljanje športnih objektov in plaž tržaške občine je uradno zavrnila prošnjo za gradnjo nove športne dvorane na območju Stadiona 1. maj pri Svetem Ivanu. Kamen spotike je bil, kot smo že poročali, dokument oziroma dogovor, ki bi moral spremljati gradbeno dovoljenje, in v katerem bi morali določiti, kdo bo objekt v prihodnje uporabljal.

»Ponavljam to, kar sem že povedal. Menim namreč, da smo se znašli pred vsebinskim ne sporazumom med politiko in tehniki. Kaj pomeni javno dobro namreč ne določa tehnika, pač pa politika, tako da je zdaj problem po moji oceni izključno politične narave,« je nastalo zagato komentiral predsednik Bora Gorazd Pučnik in v isti sapi dodal, da seveda razume uradnika, ki opravlja svoje delo oziroma skrbi za to, da bodo imela društva v Trstu čim več prostora za treninge in tekme.

Zavrnitev gradbenega dovoljenja povzroča seveda nove, dodatne zamude, saj bi drugače lahko že objavili razpis za izvedbo del. Pučnik je ugibal, da je kamen spotike pri sklenitvi dogovora ravno ocena javne koristi. Po mnenju občinske službe je javna korist samo to, kar koristi občini, je ugotavljal. »Sami smo točno navedli, da bi bili uporabniki mladostniki in šolska mladina. Pa tudi kdo bi imel pri uporabi prioriteto, kot predvidevajo dogovori - naša prioriteta so slovenske šole in slovenska društva.»

Zadnji odgovor z občine je bil rezek - glede uporabe prostorov s strani šol ni dovolj elementov, ki bi dokazali, kje je konkretni in dejanski javni interes.