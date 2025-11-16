»Problematične so bile tudi nekatere tržaške družbe«

Težave družbe Dom ne izvirajo samo iz Gorice. Če je res, da je bila operacija, s katero so leta 2012 pod okrilje te družbe, ki sodi v domeno Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), prenesli družbo KB Invest, škodljiva, gre upoštevati tudi druga, tržaška podjetja, ki so ustvarjala izgube. Tako meni Boris Peric, predsednik delniške družbe KB, s katerim smo se pogovorili, da bi po intervjuju s predsednikom družbe Dom Igorjem Tomasetigom predstavil svojo plat zgodbe.

Ker govorimo o dogodkih izpred 13 let, na grobo navedimo malo konteksta. Po obdobju splošne rasti in nizkih obrestnih mer, ko so si vsi izposojali denar, je izbruhnila finančna kriza, nato je bančni sistem tvegal zlom in zaprl »mošnjičke«. Družba KB1909 je bila visoko zadolžena. Znotraj skupine je bil med najbolj problematičnimi podjetji, poleg kavnega sektorja s skupino Cogeco, tudi KB Invest. S čim se je ukvarjal?

Družba je sledila nepremičninskim projektom, na Opčinah, v Trstu in v Gorici, s tem, da do leta 2012 še ni bila v težavah. Te so se začele kasneje.

Realna, močna gospodarska kriza se je v Italiji in Sloveniji začela po letu 2012. Mi smo delali z italijanskim in s slovenskim bančnim sistemom, še največ s slednjim (pri NLB Trst, Abanki in NKBM). Slovenski finančni sistem je zašel v krizo leta 2012-2013. Vse te tri banke je morala sanirati država. V istem obdobju se je sesulo italijansko tržišče.

Banke so zahtevale vračila, vzporedno so se v naši skupini začele težave v Trstu, pri Cogecu. Tu so se pojavili ogromni problemi pri upravljanju. Ugotovili smo serijo velikih težav pri hčerinskih družbah, ki so bile malomarno kupljene v Bologni. Pri kupovanju kave na tržišču je takrat počila cena in smo bili izpostavljeni za milijone evrov. V bistvu je cel naš kavni sistem, ki je bil v naši skupini najbolj zadolžen, tudi do samega KB, ob strateških napakah propadel.

Cogeco pa je deloval pod nadzorom upravnega odbora KB.

Da.

Tudi poslovne odločitve ste verjetno odobrili vi.

Podjetja v skupini imajo svoj menedžment. Mi seveda sodelujemo pri strateškem odločanju, ampak imamo bolj vlogo nadzora, menedžment vodi poslovanje in sprejema odločitve. Žal je kontrola vedno malo pozna. Ampak – zgodilo se je, in počilo.

Paralelno s tem smo imeli različne projekte na gradbiščih, ki so jih financirali banke in KB. Nastala je zamisel, da bi razpršene nepremičninske strukture združili v eno, ker so bile medtem v Trstu druge tri ravno tako problematične situacije: Jadranska finančna družba (JFD), La Casa srl in Rupes doo. Zadolžene so bile do nas in bank, njihove dejavnosti so bile nedobičkonosne.

Čigave so bile te tri družbe?

Pod nadzorom Tržaške matice (tržaškega sklada SKGZ, op. p.). Nastala je torej zamisel, da se vse združijo v eno strukturo. Šlo je v bistvu za dve enoti: KB Invest in Trst – torej Dom in omenjene tri družbe.