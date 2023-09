Prodajali živila z rokom trajanja, poteklim v letu 2022

Lokalni policisti so pred nedavnim pri Stari mitnici med kontrolami v treh trgovinah jestvin, ki jih upravljajo tuji državljani, ugotovili več kršitev. Zasegli so več kot 64 živilskih izdelkov s poteklim rokom trajanja, ki je sicer potekel že leta 2022. Ob upoštevanju dejstva, da gre za mala podjetja, so naložili globe za skupnih 3340 evrov, poleg tega so lastnikom naložili še globe za skupnih 1100 evrov zaradi pomanjkanja oznak o sledljivosti in porekla pri sadju in zelenjavi.

V Ulici Madonnina so prav tako v eni od trgovin ugotovili nekaj pomanjkljivosti, pri čemer so lastniku naložili globo zaradi prodaje živilskih izdelkov s poteklim rokom trajanja, ki so jih med drugim tudi zasegli.