Program Muzeja Revoltella le v rokah odbornika

Po enem letu, odkar je tržaški občinski svet 20. junija 2022 imenoval člane kuratorija Muzeja Revoltella, se ta še ni sestal. Vse odločitve o razstavah in umetniških vsebinah so zato izključno v rokah tržaškega občinskega odbornika za kulturo Giorgia Rossija in njegove ekipe, saj so lani med drugim ukinili figuro direktorja mestnih muzejev. Na odprto vprašanje je opozoril eden izmed izvoljenih članov kuratorija Walter Chiereghin, sicer urednik kulturnega mesečnika Il ponte rosso, podprli so ga zastopniki levosredinske opozicije Paolo Altin (Lista Punto Franco), Giorgia Kakovic (Zdaj Trst), Alessandra Richetti (Gibanje petih zvezd) in Francesco Russo (Demokratska stranka).

Gre za organ, ki ga je v svoji oporoki predvidel sam baron Pasquale Revoltella (1795-1869). Ta je svojo tržaško palačo in obsežno umetniško zbirko po smrti daroval mestu. Sestavlja ga dvanajst članov, od katerih jih sedem imenuje tržaški občinski svet. Pred letom dni so bili izbrani: Manuela Declich, Luigi Pitacco, Giulio Bonivento, Marianna Accerboni, Massimo Premuda, Corrado Pagliaro in Walter Chiereghin (zadnji trije z glasovi opozicije). Ostale tri člane predlagajo tržaška univerza, tržaški pokrajinski šolski urad in sindikati. Ob omenjenih pa v njem sedita še občinski odbornik za kulturo in direktor mestnih muzejev - odkar tega ni več, pa pristojni višji uradnik.

Pravilnik izrecno omenja, da je pri imenovanju potrebno zagotoviti zastopanost vseh izvoljenih političnih skupin in krajevnih kulturnih organizacij ter ustanov. V njem je nekoč bil tudi slovenski predstavnik, ki pa je tokrat zmanjkal.

