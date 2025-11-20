Projekt žičnice župan prevzel v svoje roke

»Od zdaj naprej sem za projekt žičnice odgovoren jaz. Prihodnji teden bom šel v Rim, kjer bom poskusil doseči novo časovnico za financiranje projekta.« S temi besedami je župan Roberto Dipiazza včeraj potrdil, da je zanj projekt kabinske žičnice kljub temu, da je deželno upravno sodišče septembra zavrnilo dve okoljski oceni, še vedno aktualen. Pooblastila je odvzel kar trem odbornikom. Župan namreč ocenjuje, da je enotno vodenje nujno, obenem pa je prepričan, da lahko v Rimu doseže želeno časovnico, tako, kot mu je - po njegovih besedah - uspelo domov prinesti zmago v primeru Operne hiše Verdi, kjer je dosegel potrditev svojega kandidata Giuliana Pola za vodenje ustanove.

Brez pooblastil so tako ostali pristojna za naložbe Elisa Lodi, pristojni za prostorsko načrtovanje Michele Babuder in pristojni za finance Everest Bertoli. Medtem ko prva dva včeraj nista bila dosegljiva za komentar, nam je Bertoli po telefonu dejal, da njemu župan prav ničesar ni odvzel, saj njegov resor ni bil povezan s projektom kabinske žičnice. To je sicer protislovno s predlogom zadnjega rebalansa proračuna, ki ga je Bertoli odbornikom predstavil v torek.

Občinski odbor je namreč potrdil rebalans, ki predvideva nekaj več kot 18 milijonov evrov sredstev za žičnico iz proračunskega presežka. Odobreni rebalans kaže, da mestna uprava projekta ni pripravljena opustiti. Še več, zanj je pripravljena žrtvovati denar iz lanskega presežka, ki bi ga lahko namenila drugim projektom. Sestanka se sicer niso udeležili Michele Babuder, Sandra Savino (oba Naprej, Italija) in Giorgio Rossi (Lista Dipiazza), kar bi lahko pomenilo, da se ti trije odborniki ne strinjajo z županovim vztrajanjem pri načrtih, a uradnih dokazov o tem nimamo. Šest odbornikov z županom na čelu je sklep rebalansa brez večjih pomislekov potrdilo.