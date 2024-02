Proseška klavnica nezanimiva ali predraga?

Proseška klavnica je bila včeraj predmet javne dražbe. A kljub izklicni ceni 403.050 evrov za nepremičnino, ki naj bi bila vredna več kot pol milijona evrov, se nihče ni odzval. Dražba je potekala v hibridni obliki tudi na strani fallcoaste.it, kjer so zaman čakali na ponudnika.

Težko spremeniti namembnost

Notranja in zunanja ureditev ne dovoljujeta velikih sprememb namembnosti prostorov. Kdor bi se v prihodnje odločil za nakup te nepremičnine, bi jo moral skoraj v celoti porušiti, če bi si želel ustvariti nekaj novega, ali pa se posvetiti klanju. Ker je slednja dejavnost tu potekala do pred tremi leti, ko so prostore med drugim delno prenovili, bi lahko morebitni kupec brez izvedbe izrednih del takoj ponovno odprl kraško klavnico, kar bi zelo verjetno razveselilo domače živinorejce. »Na prvo dražbo se nihče ni odzval prav zato, ker je poslovni objekt zelo poseben, čeprav ni potreben obnove,» je pojasnil Giuseppe Alessio Vernì, računovodja in upravitelj dražbe ter dodal, da bo v kratkem znan datum nove dražbe, na kateri bodo klavnico zelo verjetno ponudili po nižji ceni.

Več kot stoletni obrat

Klavnica, ki je bila dolgo časa edina na Tržaškem, ima stoletno zgodovino. Zgradila jo je proseška družina Emili in jo upravljala od leta 1920 vse do leta 2016. Delovanje klavnice je bilo obsežno. Letni zakol je znašal 2400 glav živine - goveda, prašičev in jagnjetine.

