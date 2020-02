Po Proseški Postaji ne vozijo avtobusi javnega potniškega prometa. Do naselja, kjer so se je v zadnjem desetletju razcvetele gospodarske dejavnosti, lani pa je tu začelo delovati tudi središče senegalske skupnosti, je mogoče priti z osebnim vozilom, drugače pa z avtobusom do Proseka, kjer je treba izstopiti na Kržadi, od tod je do Proseške Postaje še za dober poldrugi kilometer hoje skozi Prosek in Devinščino. Na poti do cilja je treba prečkati pokrajinsko cesto št. 35, kjer ni prehoda za pešce ali podhoda, zaradi česar je hoja po cestišču dokaj nevarna – tudi zaradi ne ravno zmerne hitrosti, s katero mimo vozijo avtomobili in druga vozila.

Občina Zgonik si zato že več let prizadeva zato, da bi Proseško Postajo povezali z omrežjem javnega potniškega prometa, pri čemer ima vajeti v rokah Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki odloča o teh zadevah. Pred kratkim so se vnovič sestali z Grazianom Pizzimentijem, članom deželne vlade, pristojnim za resor javnega prometa. Na srečanju so predstavniki zgoniške občine predstavili argumente v podkrepitev prošnji za vzpostavitev avtobusne povezave. Po besedah županje Monice Hrovatin je Pizzimenti izkazal zanimanje za predlog, srečanje pa so zgoniški upravitelji izkoristili še za »lobiranje« zato, da bi na križišču med pokrajinsko cesto št. 35 in cesto, ki iz Devinščine pelje na Proseško Postajo, vzpostavili krožišče.