Proseška šola 30 let z imenom Avgusta Černigoja

Mali Jan je bil 3. junija pred tridesetimi leti najmlajši učenec prvega razreda osnovne šole na Proseku. Ko je jeseni leto prej prvič stopil v razred, je bila njegova šola brez imena. Sorodna italijanska osnovna šola je že od konca druge svetovne vojne nosila ime po tržaškem iredentistu Feliceju Venezianiju, slovenska je bila »anonimna«. Tisto junijsko soboto leta 1995 je končno dobila ime. Poimenovana je bila po tržaškem likovnem umetniku Avgustu Černigoju (1898–1985).

Tri desetletja po tisti junijski soboti leta 1995 bo nocoj ob 20. uri na dvorišču proseške šole spet praznično. Proslavili bodo 30-letnico poimenovanja. Učni kader se je v tem dolgem obdobju močno spremenil. Od šolnikov, ki so takrat pripravili slovesnost, delujeta na šoli le še Juliana Cernuta in Betty Prašelj. Njima so se pridružili novi: Marta Pahor, Annamaria Antonič, Katja Spetič, Katerina Riolino, Nicole Starc, veroučiteljica Bernarda Brce in Pavel Križman. Slednji je včeraj dopoldne opravljal zelo pomembno delo, o katerem pa je »prepovedano« pisati, sicer bi presenečenje ne bilo več presenečenje.

Šolo obiskuje danes 41 učencev. V drugem razredu sedi Kilian, v petem Tara. Oba sta, z Evanom, dijakom 3. razreda bližnje nižje srednje šole Frana Levstika, otroka najmlajšega učenca s proslave poimenovanja šole izpred tridesetih let. Da, takratni mali Jan je v tem času res veliko in visoko zrasel, in z izvoljenko, učiteljico Nicole, poskrbel za nadaljnje življenje šole, poimenovane po slikarju Avgustu Černigoju.