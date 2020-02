Proseški, kontovelski in openski pustarji z združenimi močmi

Na letošnjem Kraškem pustu bomo priče izjemnemu dogodku: prvič v zgodovini so proseški, kontovelski in openski pustarji združili moči pri ustvarjanju pustnega voza. Skupina, ki se imenuje KU POK, ponazarja tako rekoč »kraške upore«; vsi sodelujoči so združili moči in se uprli nevšečnim situacijam, kot so pomanjkanje prostora in delovne sile z željo, da bi dokazali, da se z dobro voljo in požrtvovalnostjo kljub vsemu daleč pride.

Tema letošnjega voza je zelo aktualna: »Halloween nam dela sl’bust, živijo pust!«. Voz simbolizira izpodrivanje lokalne tradicije z uveljavljanjem tujih običajev.

Ampak: ali bo na koncu zmagal halloween ali pa pust, bomo izvedeli samo, če se bomo udeležili sobotnega pustnega sprevoda na Opčinah.

Med predstavniki skupine KU POK so Gabriel Milic, ki je dolgo časa bdel nad ustvarjanjem proseško-kontovelskega voza, Devan Taučer, zagrizen pustar in strasten soustvarjalec letošnjega pustnega voza, ter predstavnik openske komponente proseških korenin David Pauletic, s katerim smo se tudi pogovorili. Zaupal nam je, da je zelo vesel, ker je pustarjem uspelo vliti nekaj samozavesti in kljub začetnim težavam so zelo dobro napredovali z delom.