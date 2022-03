Proseško pokopališče še naprej pretesno

Pokopališče na Proseku je že veliko let pretesno. Vaščani, ki premorejo družinske grobove, se pri zadnjem pozdravu najdražjim s prostorsko stisko za zdaj ne soočajo, vsi ostali morajo v težkem trenutku skrbeti še za to, kje bo pokojni počival v večnem snu. Prostora za žare več ni in občina se še ni odzvala na številna opozorila zahodnokraškega rajonskega sveta. »Nesprejemljivo stanje smo s svetniki ponovno obravnavali na četrtkovi seji,« je povedal predsednik rajonskega sveta Pavel Vidoni, »a nismo bili soglasni. Zato smo se odločili, da bomo predloge še obdelali.« Vidoni je sicer že zaupal javnosti predlog o začasni uporabi prostorov na kontovelskem pokopališču, kjer je trenutno na razpolago 67 žarnih niš. Proseku najbližje pokopališče bi bilo za pokojne le začasen dom, saj se od tržaške občine pričakuje, da med selitvijo poskrbi za namestitev novih žarnih niš oz. žarnega zidu in po možnosti razširitev proseškega pokopališča. »Alternativa kontovelski gostoljubnosti bi bilo začasno sprejemanje žar pri Sv. Ani. Tržaško pokopališče pa je preveč oddaljeno. V obeh primerih sicer zahtevamo, naj se občanom nikakor ne zaračuna selitev žar, ko bo domače pokopališče urejeno,« je dodal Vidoni. Spomnil je, da je vprašanje proseškega pokopališča odprto že najmanj dvajset let. »Pred Cosolinijevo upravo so prebivalci prvič prosili za razširitev. V dveh desetletjih pa ni bilo odziva. Zato želimo in pričakujemo, da občina postavi v letni proračun, ki ga bodo predstavili aprila, vsoto namenjeno reševanju težav na proseškem pokopališču,« je zaključil Vidoni.