Prostorski načrt sprejet, a brez soglasja opozicije

Če gre dan soditi po jutru, lahko pričakujemo, da bo tržaška politična arena v prihodnjih mesecih ponudila še veliko zanimivega. Potem ko so se zadnja dva dneva lokalni politiki med seboj obtoževali, kdo je kriv za cepilni kaos v Starem pristanišču, so si na včerajšnji seji občinskega sveta, ki jo je župan Roberto Dipiazza označil za najpomembnejšo v tem mandatu, izstavili račune. In prav z glasovanjem o predlogu sklepa prostorskega načrta za Staro pristanišče tudi uradno začeli volilno kampanjo. Ki bo postregla z nizkimi udarci.

Po peturni razpravi, na kateri so padale tudi žaljivke s strani župana proti mestni svetnici Lauri Famulari (DS), kateri je rekel, da so njene izjave podobne semnju neumnosti, so ključen prostorski akt za območje, ki ga povezujejo s prihodnostjo Trsta, izglasovali. A dokument presoje v mestnem svetu ni prestal s soglasno podporo, kot so si to želeli občinski upravitelji. Za varianto prostorskega načrta, ki uokvirja razvoj območja in formalizira razvoj konzorcija Ursus, je glasovalo 22 večinskih svetnikov, proti opozicijski mestni svetniki iz vrst Demokratske stranke in Gibanja petih zvezd, glasovanja pa sta se vzdržali Maria Teresa Bassa Poropat (Občani) in Antonella Grim (mešana skupina).