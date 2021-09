Protest brez protestnikov

Če je bil dopoldan na tržaški železniški postaji povsem umirjen, so se policisti v zgodnjih popoldanskih urah pred njo in v njej kar gnetli, saj so nasprotniki uvedbe obveznega covidnega potrdila na nekaterih vlakih po socialnih omrežjih na državni ravni napovedali množičen protest, z željo, da bi prekinili železniški promet.

Ob napovedanem shodu ob 14.30 je bilo resnici na ljubo policistov več kot protestnikov – teh se je zbralo kakih trideset. Delili so letake in raztegovali transparente, na katerih so opozarjali, da je uvedba digitalnega potrdila velika neumnost in da nočejo biti poskusni zajčki poskusnega cepiva. Tudi ko je s perona ob 17.05 odpeljal edini popoldanski hitri vlak, ga nihče od zbranih ni skušal ustaviti. Tako kot na državni ravni, je tudi tržaški protest klavrno propadel.