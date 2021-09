Protest za Afganistan

Pred mesecem dni so se iz Afganistana po dvajsetih letih umaknile čete Združenih držav Amerike in držav članic zveze Nato. Umiku so sledili množični poskusi bega civilnega prebivalstva, ki se je s povratkom režima talibanov na oblast zbalo za svoje življenje. Članice Nata so sicer poskrbele za umik dobršnjega dela sodelavcev zahodnih zaveznikov in njihovih družin, več tisoč ljudi pa je žal še vedno prepuščenih na milost in nemilost talibanskih skrajnežev.

Da bi izrazili solidarnost afganistanskemu ljudstvu ter pristojne pozvali k čimprejšnjemu odprtju humanitarnih koridorjev, je solidarnostni konzorcij ICS skupaj z drugimi partnerji to soboto sklenil prirediti shod po mestnih ulicah. Manifestacija bo ob 16. uri krenila s Trga svetega Antona, protestniki pa se bodo po Korzu Italije in Goldonijevem trgu podali vse do Trga Oberdan, kjer je predvidenih nekaj govorov.

»V Afganistanu sta blokirana tudi predstavnika konzorcija ICS, ki sta se tja vrnila, da bi uredila potrebno dokumentacijo in družini prepeljala v Evropo,« je na včerajšnji tiskovni konferenci na sedežu patronata ACLI pojasnil predsednik solidarnostnega konzorcija Gianfranco Schiavone. Poleg njega sta spregovorila še sekretar tržaške sekcije sindikata CGIL Michele Piga ter predsednik tržaškega odseka nevladne organizacije IPSIA ACLI Cristiano Cozzolino, ki je poudaril, da ne smemo nehati javnosti obveščati o tragični situaciji v Afganistanu. Poleg omenjenih inštitucij protest soorganizirajo še združenja Luna e l’altra, Senza confini - Brez meja, Mednarodna hiša žensk, Camminare insieme, Fundacija Luchetta, Articolo 21, tržaški odsek Vsedržavnega združenja partizanov Italije, Odbor za mir Danilo Dolci, nevladna organizacija Amnesty International, tržaška afganistanska skupnost ter občanski listi Levica in Združeni za drugačno mesto.