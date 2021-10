Protesti prispevali vsaj 70 okuženih

Da so množični protestni shodi proti obveznosti covidnega potrdila potencialno žarišče okužb, ni nobena novost. Že res, da gre za druženje na prostem, vseeno pa se vsakič na njih zbere ogromno ljudi in spoštovanje varnostne medosebne razdalje še zdaleč ni mogoče. Maske pa itak na prostem razen redkih izjem nihče ne nosi.

Med več sto osebami, ki so se v zadnjih dneh v Trstu in Gorici okužile s covidom-19, je kar 70 necepljenih, ki se je udeležilo teh shodov; število je poskočilo v popoldanskih urah, saj smo dopoldne vedeli »le« za 46 okužb med necepljenimi protestniki. Podatek je potrdil infektolog Fabio Barbone, vodja svetovalne skupine za covid-19 pri resorju za zdravje na Deželi FJK, ki ugotavlja, da gre za protestnike, ki so se udeležili množičnih shodov po tržaških ulicah, »ki ne nosijo zaščitnih mask čez nos in usta, ki pojejo in vzklikajo in preživljajo drug ob drugem veliko časa«. Okužbo posledično širijo tudi na druge osebe, ki se protestov niso udeležile – in virus, ki se je že od konca avgusta znova začel pojavljati, se sedaj krepko širi. »Če je bil med protestniki kdo tudi brez simptomov, se je virus še lažje razširil. Temu bi rekli popolna nevihta,« je dogodke ocenil infektolog.