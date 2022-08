Proti divjemu parkiranju ob začetku kolesarske steze

V Trebčah se vaščani vse bolj jezijo, ker postaja divje parkiranje v zadnjih letih običajna praksa. Na območju Fantariča ob začetku asfaltiranega dela kolesarske proge, ki vodi do Orleka, je čedalje več parkiranih avtomobilov. Obiskovalci jih pustijo celo pred vhodi hiš in ogradami, je povzel podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin (SSk), ki je na to temo vložil svetniško pobudo. »Zapuščena je tudi zelenica dulnskega kala. Nekateri posamezniki so tam odvrgli celo odpadke na tla in vaščani so morali za njimi čistiti,« je pojasnil.

Tržaškega župana je zato pozval, naj se uredi območje, da bi prišli naproti dolgoletnim zahtevam Trebencev. Obiskovalce vsekakor ne bi pustil na cedilu, saj je predlagal ureditev parkirišča med pokopališčem in športnim igriščem, ki bi bilo povezano s kolesarsko stezo. V ta namen bi namestili tudi prometne znake, ki bi jih vodili do nje. Vse več ljudi se namreč odpravlja na ta konec za kolesarjenje ali sprehode, je pojasnil. Domačini pa se pritožujejo, ker so nekateri izmed njih skrajno nespoštljivi. Poleg divjega parkiranja in odvrženih odpadkov marsikdo s prekomerno hitrostjo dirja skozi vas, tako da Premolin spodbuja tudi namestitev hitrostnih ovir (tako imenovanih ležečih policajev) v vaških ulicah. Pred časom so si sicer župan oziroma pristojni na občini že ogledali območje, nič pa se ni spremenilo, je navedel v dokumentu, ki sta ga podpisala še Jadran Vecchiet (Demokratska stranka) in Andrej Rismondo (Zdaj Trst) ter so ga odobrili z glasovi vodilne levosredinske koalicije.