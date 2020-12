Proti okužbam tudi z alternativnimi oblikami kazni

Pandemija novega koronavirusa je še povečala stisko, ki je že prej pestila tržaški koronejski zapor, poleg tistih, ki so strogo vezana na zdravstveni položaj, pa izredne razmere odpirajo celo vrsto drugih vprašanj. To izhaja iz besed tržaške pokrajinske varuhinje pravic zapornikov, odvetnice Elisabette Burla, ki je tudi sama v izolaciji zaradi okužbe z virusom covid-19 in opozarja na težave, vezane na prostorsko stisko: v koronejskem zaporu je prostora za 143 zapornikov, dejansko pa jih je trenutno 189.

V prejšnjih dneh so ugotovili več deset okužb, tako da so za izolacijo preuredili prostore, kjer potekajo dejavnosti za prevzgojo, ki so tako prekinjene, prav tako so morali zaradi okužb določiti novo osebje tudi za kuhinjo. Hvala Bogu je večina okuženih brez bolezenskih simptomov, drugače bi morali v primeru hospitalizacije takim zapornikom dodeliti tudi nadzor pravosodnih policistov.Vodstvo zapora je sprejelo vse potrebne ukrepe za zajezitev števila okužb, h kateri bi lahko prispevali tudi ukrepi o alternativnih oblikah prestajanja kazni, kot so hišni pripor, družbeno koristno delo in obvezno javljanje varnostnim organom, s čimer bi preprečili prihod novih zapornikov in s tem možnost novih okužb.