»Proti žičnici moramo spet povzdigniti glas«

Odbor No Ovovia se loteva nove ofenzive. Pred začetkom razprave v komisiji in na seji mestnega sveta o spremembi prostorskega načrta, s katero želijo odločevalci v dokumentacijo zarisati žičniško infrastrukturo na relaciji Barkovlje - Opčine, so predstavniki civilne iniciative pozvali občane in občanke, naj svoje nasprotovanje tem nameram izrazijo pred Mestno hišo. Predsednik odbora No Ovovia William Starc je pozval tudi mestne svetnike z leve in desne strani, naj o tej zadevi, ko bo napočil čas, razpravljajo v konstruktivnem duhu in naj pri tem ne ignorirajo pripomb, ki so jih k obsežni dokumentaciji priložili združenja, občani in drugi subjekti.

Na včerajšnjem javnem srečanju v Novinarski zbornici je predsednik odbora No Ovovia spomnil, da se bo o spremembi občinskega prostorskega akta razpravljalo že jutri na sestanku pristojne komisije, nakar bo predlog sklepa romal v občinski svet. Starc si je zaželel, da bi prav vsi mestni svetniki razpravo vzeli resno in profesionalno in da bi pomisleke glede projekta izrazili tudi v koaliciji. »Mi pa moramo spet, na civiliziran način, povzdigniti glas,« je rekel Starc, ki je naveličan sprenevedanja Občine Trst.

Včerajšnje srečanje so izkoristili tudi za to, da so sporočili dobro novico, ki je prišla iz Bruslja. Tja je odbor No Ovovia pred letom in pol poslal peticijo, ki jo je podpisalo deset tisoč ljudi. Evropska komisija, ki sprejema morje takšnih in drugačnih peticij, je tržaški dokument prebrala in zaprosila za dodatno dokumentacijo z analizo dogajanja v zadnjem letu in pol, ko je projekt žičniške naprave med Trstom in Opčinami prejel negativno oceno presoje vplivov na okolje in zaradi te izgubil sredstva iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost.