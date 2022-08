»Protitelesca proti fašizmu«

»Zbrali smo se tu, da se spomnimo – to pa ni spomin, ki bi nas vezal na neko daljno preteklost, ampak deluje nekako kot dodatna doza cepiva, ki pripomore, da se v nas ponovno ustvarjajo protitelesca – tista proti fašizmu.« Tako je pokrajinska odbornica Vzpi Anpi Marina Sessich v ponedeljek zvečer nagovorila zbrane pri spomeniku na openski Mandriji na vsakoletni svečanosti, ki jo prirejajo združenja VZPI-ANPI, ANED in ANPPIA. V tamkajšnji dolini je pred 78 leti ugasnilo devet mladih življenj. Pet kurirk iz Prebenega – 22-letna Angelca Bandi, 16-letna Mira Bandi, 16-letna Elvira Kocjančič, 23-letna Slava Grahonja in 19-letna Anica Parovel – ter 23-letna kurirka Marija Grmek iz Krajine vasi oz. partizani 24-letni Leopold Mervic iz Devina, 45-letni Baldo Bole iz Zadra ter Miro Metlikovec iz Krepelj (o katerem ni podatkov).

Mladi so namreč žrtvovali svojo prihodnost, zapuščali so svoje domove in svoje drage, da bi le sodelovali v boju in po svojih močeh zatrli fašizem. »Kako bi danes mi ravnali, ko bi bilo to potrebno? Bi bili ravno tako pogumni? Bi tvegali in dostavljali hrano, odeje in novice v gozd, v vročini ali snegu? Bi tvegali aretacijo in ustrelitev?« se je spraševala. Da je bila slovesnost še bolj občutena, je poskrbel združeni moški pevski zbor Tabor - Stane Malič pod vodstvom Davida Žerjala.