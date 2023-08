Prva je odprla vrata med prvo svetovno vojno

»Otvoritev slovenske knjigarne. Danes zjutraj otvori znani naš rojak in pisatelj, g. Jaka Štoka, novo knjigarno in trgovino s papirjem, v Ulici Molino piccolo štev. 19, v hiši kavarne »Nuova York » . V trgovini bo zaloga vseh šolskih in pisarniških potrebščin, antikvarijat in izposojevalnica knjig. Prepričani smo, da bodo vsi Slovenci in Slovani sploh z veseljem podpirali to mlado in potrebno slovensko podjetje.«

S temi besedami je dnevnik Edinost 14. septembra 1914 pospremil začetek poslovanja prve slovenske knjigarne v Trstu, ki se je nahajala v bližini križišča med današnjima ulicama Carducci in Milano. Bila je na številki 37 današnje Ulice Milano. Pravzaprav je bila to prva izrazito slovenska knjigarna, pred njo pa je že delovala slovanska oziroma hrvaško-slovenska papirnica in knjigarna Gorenjec.

Knjigarnar v Zagrebu in Trstu

V neposredni bližini Štokove knjigarne, in sicer v Ulici Valdirivo 40 na vogalu z Ulico Mercadante 1, je namreč že od začetka septembra 1907 delovala »slovanska knjigotržnica in prodajalnica papirja tvrdke Josip Gorenjec«, ki se je leta 1911 preselila v bližnjo Ulico Caserma 16 (danes Ul. XXX Ottobre 16). To prvo slovansko knjigarno, ki so jo imenovali tudi »hrvatsko-slovenska knjigotržnica«, je opremil tržaški obrtnik Josip Rože in je bila po pisanju Edinosti »res krasna in elegantna na diko in ponos tržaških Slovanov«. Pobudo za njeno odprtje je dalo Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu. Lastnik knjigarne je bil konzorcij Josip Gorenjec & Co., vodil pa jo je Josip Gorenjec, dolgoletni poslovodja največje Hartmanove knjigarne v Zagrebu, ki je imel veliko izkušenj in se je preselil v Trst.

Zadnji razpoložljiv podatek o njej je za leto 1917, po prvi svetovni vojni pa ni več omenjena in je verjetno zaprla. V italijanskih virih je bila vedno navedena kot »cartoleria e libreria slava«.

Knjigarna Gorenjec se je ukvarjala tudi z zalaganjem slovenskih razglednic Trsta in je izdala nekaj publikacij.