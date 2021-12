Prva kontejnerska ladja pri logistični ploščadi

Pri logistični ploščadi HHLA PLT tržaškega pristanišča je privezana prva kontejnerska ladja. Gre za velikanko OPS Hamburg francoskega ladjarja CMA CGM, ki tedensko povezuje Turčijo z Jadranom in skrbi za prevoz TMX3 - Turkey Med Express 3. Doslej so namreč na platformo pristajali samo trajekti ro-ro.

»Novega gosta smo z veseljem sprejeli,« je dejal izvršni direktor terminala Antonio Barbara, »saj je že samo ime ladje lahko dober znak. Spominja namreč na povezavo, ki jo ima Trst z večinskim delničarjem HHLA iz Hamburga. Z dobrodošlim prihodom se sicer začenja nova redna plovba, ki bo povezovala Turčijo s Trstom.«

Prevoz TMX3 ponuja časovno zelo ugodno povezavo med Turčijo in severnim Jadranom, z Italijo in Slovenijo. Kontejnerske ladje krenejo iz Gemlika. V treh dneh priplujejo do Trsta, v štirih pa do Kopra. »Trajnostni prevoz je odlična alternativa cestnemu, saj omogoča hitrejšo in pogostejšo dostavo, predvsem pa znatno zmanjšuje izpuste ogljikovega dioksida v okolje,« je pojasnil Paolo Lo Bianco, izvršni direktor družbe CMA CGM.