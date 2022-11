Prve nadzorne kamere bodo dočakali septembra 2023

Kako je z nameščanjem nadzornih videokamer na devinsko-nabrežinskem občinskem območju? Glede na to, da je bil sedanji devinsko-nabrežinski odbornik za varnost Lorenzo Celic v preteklih, opozicijskih letih vedno zelo pozoren do tega vprašanja in kritičen do prejšnjega občinskega vodstva zaradi njegovega (ne)reševanja, je »opozicijsko vnemo« prevzel občinski svetnik iz vrst Lige Walter Pertot, ki je želel vedeti, kako se je kamer lotilo novo vodstvo.

Dežela FJK oz. Medobčinska teritorialna unija (Uti) je leta 2018 projektu postavitve stotih nadzornih kamer v občini namenila 450 tisoč evrov (150 tisoč leta 2019, 250 tisoč leta 2020 in dodatnih 50 tisoč leta 2021). Doslej pa nobena od teh ne stoji – medtem so v vaseh zabeležili nemalo primerov kraje, neznanci, ki so leta 2017 sežgali Bar Igor na nabrežinskem trgu, pa so še danes nekaznovani.

Devinsko-nabrežinska občina je namreč edina, ki še nima urejenega videonadzornega sistema, je ugotavljal. Dela bodo potekala po fazah – prvi bodo namenili 450 tisoč evrov in zaobjela bo osnove sistema. Projektiranje je bilo poverjeno tehničnemu biroju Tea iz Fiumicella, ki pripravila dokončno študijo izvedljivosti, ki bo v kratkem romala na prefekturo (prvi osnutek že imajo) in nato poskrbela še za izvedbeni načrt. Potem bo treba počakati na mnenji ministrstva za gospodarski razvoj in deželnega urada za prostorsko načrtovanje, kar zahteva vsaj šest mesecev; medtem bodo objavili razpis za izvajalca del, ki bodo po besedah podžupana Mitje Petelina, ki je pristojen za digitalizacijo občine, stekla vzporedno s tistimi, ki jih načrtuje Insiel – septembra 2023.