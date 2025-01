Prve profesorice razrednega pouka na Tržaškem

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je lani slavila 50 let delovanja. Na povabilo urednikov zbornika Naša pedagoška pot, ki je izšel ob pomembnem jubileju, je skupina nekdanjih študentk s Tržaškega opisala spomine na obdobje, ko je fakulteto zaključila prva generacija profesoric razrednega pouka iz Italije. Prva med njimi je v Kopru diplomirala leta 1992, ko v Italiji ni bilo še predvideno univerzitetno izobraževanje učiteljev. Na leta študija, ki so ga opravljale ob delu v razredu, jih vežejo lepi spomini, pa tudi hvaležnost do mentorjev, ki so jih na tej poti spodbujali.

Študij je za študentke ob delu namreč predstavljal nemalo težav in naporov. Vrstila so se številna predavanja, seveda v popoldanskem času po večurnem delu z učenci. Enako so potekale številne vaje, prakse in izpiti. Na začetku so bila predavanja organizirana na učiteljišču Antona Martina Slomška v Trstu. V naslednjih letih pa slovenska univerza ni dobila več dovoljenja za delovanje na Tržaškem. Tako je študentke čakala dodatna obremenitev s tem, da so se predavanja premaknila v prostore Pedagoške akademije v Koper.

V imenu skupine prvih profesoric razrednega pouka na Tržaškem so prispevek oblikovali Majda Mihačič, Tiziana Križmančič in Kristina Kovačič. Objavljamo ga v celoti v sobotni izdaji dnevnika.