Prvi dan pomladi v Nabrežini z novim trgom

Obnova nabrežinskega trga se vije kot jara kača. Začetek je bil predviden aprila 2023, pa je bilo naposled treba počakali do decembra 2023, danes pa smo tik pred zdajci. Tokrat kaže, da res.

»Napovedanih 365 dni za obnovo bo naposled naraslo do 438,« je namignil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, ki je v torek Primorskemu dnevniku zaupal datum konca del in kajpak slovesnega odprtja trga - na prvi pomladni dan.

»Podjetje je zaprosilo za zadnjo preložitev zaključka del na 31. januar. Takrat je predviden pregled izvedenih del s strani vodje del, arhitekta Andree Benedettija: na osnovi pomanjkljivosti, ki jih bo zabeležil oz. zahtev, bo imelo podjetje Bellomo Costruzioni iz Cordovada pri Pordenonu na voljo največ 60 dni, da dopolni, kar ne zadošča oz. ni v redu,« je naslednje korake napovedal župan, ki ocenjuje, da se bo do 1. marca zgodila uradna predaja trga. »Z občinskimi uradi, ki so veliko bolj previdni od mene, smo določili, da bo uradno odprtje trga 21. marca, na prvi dan pomladi. Trg bo seveda pripravljen, popoln in uporaben že prej, slovesnost pa bo takrat kot simbol prenove in novega začetka.«