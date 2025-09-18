Prvi dan Slofesta na Borznem trgu

Prvi dan Slofesta se danes začenja s programom za šolarje, ki bo na Borznem trgu in na več drugih lokacijah potekal med 9. in 16. uro. Vsem odprti dogodki pa se začenjajo ob 10. uri, ko prirejajo sprehod po sledeh srbske pravoslavne skupnosti v Trstu. Ob 10. 30 bo v Tržaškem knjižnem središču odprtje razstave Naš dan na sliki v priredbi Sklada Mitja Čuk. Popoldne se program nadaljuje s predvajanjem oddaje Bumerang (slovenski program RAI) z Borznega trga (od 15. do 17. ure). Ob 15.15 sledi dogodek Mladi rod slovenske književnosti v Italiji, ob 16.30 predstavitev knjige Perspektiva generacije. Ob 17. uri bo odprtje razstave ob 102. obletnici Gentilejeve reforme in 80. obletnici obnove slovenskega šolstva v Italiji na tržaškem liceju Slomšek, ob 18. uri bo predstavitev knjige Nož in jabolko, ob 19. uri bodo v dvorani Bobi Bazlen predvajali dokumentarni portret Gilbert Civardi - od Aleksandrije do Trsta ... in nazaj, ob 20.30 bo predstava Pesem o Reki.