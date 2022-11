Prvi opozoril, da Mondrianova slika visi obrnjena na glavo

Abstraktna slika nizozemskega slikarja Pieta Mondriana (1872–1944) v galeriji Umetniške zbirke Severno Porenje-Vestfalija (NRW) že desetletja visi obrnjena na glavo. Novico so razkrili pred nekaj dnevi na novinarski konferenci ob razstavi v Düsseldorf Mondrian. Evolucija, s katero obeležujejo 150-letnico umetnikovega rojstva in je bila pred tem že na ogled v Baslu. Niso pa pojasnili, da je na »napako« najprej opozoril italijanski umetnik Francesco Visalli, ki že nekaj let živi v Trstu.

Sliko z naslovom New York City 1 iz leta 1941 je umetnik ustvaril z rdečim, rumenim in modrim lepilnim trakom, trakove je razporedil v vodoravni in navpični smeri. Od leta 1980 je slika v zbirki Deželne galerije NRW. V nasprotju s skoraj identično »sestrsko sliko« v olju, ki je nastala v istem času in je razstavljena v Centru Pompidou v Parizu, je bila po besedah kustosinje Susanne Meyer-Büser slika iz zbirke NRW kmalu po Mondrijanovi smrti obrnjena za 180 stopinj.

Za svojo domnevo je kustosinja predstavila več indicev. Na fotografiji, posneti kmalu po Mondrijanovi smrti v njegovem ateljeju, je denimo slika iz zbirke NRW na stojalu postavljena tako, da so gostejše črte na zgornjem robu, tako kot so tudi na oljni sliki v pariški zbirki. Slika pa je bila obrnjena predstavljena v nekem katalogu in bila kot takšna tudi splošno sprejeta.

V italijanskih medijih se je v prejšnjih dneh začelo pojavljati Visallijevo ime, teorijo, da je ravno on opozoril muzej na napako, je povzel tudi prestižni New York Times. Rimljan, ki živi v Trstu, je namreč že leta 2018 in nato 2021 na podlagi poglobljene študije sporočil muzeju, da je slika narobe postavljena. Potem ko si je pred dnevi kustosinja prilastila odkritje, je na muzej naslovil odprto pismo in mu očital nekorektno obnašanje – ne samo do njega, temveč predvsem do Mondriana. V umetniški zbirki NRW namreč slike ne želijo več obrniti, kar Visalli pripisuje golim marketinškim interesom.