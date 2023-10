Prvi primer okužbe s čikungunjo v Trstu

V Trstu so zabeležili primer okužbe s čikungunjo (chinkungunyo), virusno vročinsko boleznijo tropskega pasu, ki se z naglim porastom migracij in zlasti turizma širi tudi na druge dele sveta. Tržaški župan Roberto Dipiazza je odredil dezinfekcijo v širši okolici stadionov Grezar in Rocco, ki so jo izvedli prejšnji petek, 6. oktobra. Razkužili so območja, ki so segala do dvesto metrov od žarišča okužbe.

Najprej so se zgodaj popoldne lotili ličink, nato pa še odraslih primerkov. Zaradi nenavadne oktobrske vročine komarjev tudi jeseni ne manjka. Gre za peti primer činkungunje v Italiji, ki se pridružuje trem v Venetu in zadnjemu, ki so ga zabeležili v mestu Sansepolcro v Toskani.

Za bolezen so med drugim značilne povišana telesna temperatura glavobol, slabost in bruhanje. Najbolj tipičen klinični znak pa so bolečine v sklepih, ki se lahko nadaljujejo tudi po akutni fazi. Pri nekaterih se te nadaljujejo še nekaj mesecev ali celo let. Prenaša jo tujerodni, tigrasti komar iz roda Aedes Albopictus, ki izvira iz tropskih krajev. Razmnožuje in zadržuje se, kjer se nahajajo manjše količine stoječe vode.