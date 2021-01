Prvi se bodo privezali Turki

Na 270.000 kvadratnih metrov veliki logistični ploščadi med škedenjsko železarno in novo čistilno napravo je bilo včeraj dokaj mirno, če izvzamemo kopico delavcev, ki je zaključevala dela ob robu terminala. Vse je namreč (skorajda) nared za sprejem prve ladje, ki bo v tržaško pristanišče vplula že konec tedna in se privezala na 420-metrski pomol logistične ploščadi. »V uradih hitimo, da bi bilo vse v najlepšem redu, saj predaja namenu novega pomola še zdaleč ni tako običajna. Pristaniška oblast je morala pred tem poskrbeti za posodobitev obalnega pasu, saj mora pilot, ki izvaja pilotažo, na navtičnih kartah najti pomol, drugače svoje ladje ne pripelje. Korak za korakom smo se v tem času marsikaj naučili,« je priznal Matteo Parisi, direktor skupine Parisi, ki je z gradbenima podjetjema ICOP oz. Cosmo Ambiente, Interportom Bologna in večinskim delničarjem Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) sestavlja podjetje Piattaforma Logistica Trieste (PTL), ki upravlja tržaško logistično ploščad.

Prvi naj bi se v soboto privezali Turki: trajekt bo spustil rampo in izkrcali se bodo tovornjaki. Nekateri bodo potrebovali »pomoč«, saj je za ro-ro promet iz Turčije v Trst značilno, da podjetja natovorijo tudi samo polpriklopnike brez vozila, tako da bo slednjega treba poskrbeti na ploščadi.

Kdo pa bo priplul za Turki? »Drugi dve stranki sta na startni liniji,« je dejal Parisi, ki pa se ni želel prenagliti. Tačas se kot PLT usmerjajo prioritetno v Turčijo, potem bodo posle razvijati dalje. »Stranke se upravičeno najbrž želijo prepričati, ali bo stvar sploh stekla. Mi pa nočemo nastopati predrzno in na trgu obljubljati kdo ve kaj. Že res, da ne startamo od nule, saj imamo trdne delovne osnove družbe GCT, preden se lotimo vabiti stranke, pa bi preverili, da stvari učinkovito delujejo v realnem življenju.«