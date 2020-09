Prvi tečaji za prekvalifikacijo delovne sile že oktobra

Do srede meseca oktobra bi se morali začeti prvi tečaji za prekvalifikacijo delovne sile, ki je do nedavnega delala v plavžu in koksarni. Sprva bodo organizirali tečaje za 50 delavcev, tečaji pa so predvideni za okoli 250 ljudi. Stekli so tudi pogovori za aktivacijo finančnih spodbud, predvidenih v primeru prostovoljne predčasne upokojitve delavcev.

To izhaja z včerajšnjega sestanka predstavnikov sindikatov in družbe Arvedi na sedežu tržaške stanovske organizacije Confindustria. Glavni namen srečanja je bila formalizacija programskega postopka, ki predvideva opustitev železarske dejavnosti v plavžu in koksarni ter vzpostavitev logistične dejavnosti v sklopu novonastalega podjetja Logistica Giuliana, ki bo sprva ostalo v rokah družbe Arvedi, nato pa naj bi prešlo na družbo Icop, ki gradi logistično ploščad. Čeprav so sindikati, družba Arvedi in še drugi javni deležniki z junijskim podpisom programskega sporazuma zbližali stališča glede nove proizvodnje na območju železarne, je še mnogo vprašanj odprtih.