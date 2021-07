Prvi zlati ključi v FJK

Luksuzni hotel Falisia v naselju Portopiccolo v Sesljanskem zalivu je prvi hotel v Furlaniji - Julijski krajini, ki se ponaša z dvema conciergejema, se pravi skrbnikoma gostov, ki sta prejela zlate ključe. Sekcija iz Triveneta vsedržavnega združenja, ki skrbi za priznanja, je značko v obliki prekrižanih ključev podelila skrbnikoma Ramonu Schuerchu in Pieru Pellizonu. Schuerch, ki se je rodil v Švici, je sprva deloval v civilnem letalstvu, potem pa se je posvetil promociji tržaškega ozemlja, z znanjem jezikov in sposobnostjo delovanja z ljudmi se je tako vključil v hotelski sektor in leta 2015 pristal v Portopiccolu.

Tržačan Pellizon se je sprva v Milanu ukvarjal z glasbo, zatem je leta 2013 postal concierge v Amsterdamu. Poklic je nadaljeval v Salini na Eolskih otokih, v hotelu Falisia pa je od leta 2017.Concierge oz. skrbnik gostov je zelo pomembna figura v hotelu, saj mora znati priskočiti gostu na pomoč v najrazličnejših situacijah, npr. pri rezervaciji mesta v opernem gledališču oz. najdbi proste mize v prestižni restavraciji zadnji trenutek, tako rekoč predstavlja vez gosta s krajevno stvarnostjo. Pri podelitvi zlatih ključev se preverjajo poklicne izkušnje in kakovost storitev, prošnjo pa je mogoče vložiti po petih letih opravljanja poklica, katerim je treba dodati še dveletno poskusno obdobje.