Prvič pohod v Trst in budnica v Repnu

Sekcija VZPI ANPI Bazovica, Gropada, Padriče v sodelovanju z društvi Slovan in Skala ter z ostalimi slovenskimi organizacijami iz Gropade in Padrič bo praznovala 80-letnico osvoboditve tržaškega ozemlja in 1. maj s pohodom miru Pusti svojo sled za mir. Jutri ob 19.30 bo pohod startal pri spomeniku padlim v Gropadi, ob 19.50 bodo pohodniki pri šoli Kajuh in ob 20.15 pri spomeniku padlim na Padričah. Sledilo bo druženje v obnovljenih prostorih Gozdne zadruge na Padričah. Jutri bo ob 10. uri proti Velikemu trgu s Padrič prvič krenil pohod Po poteh osvoboditeljev.

Praznik dela bodo jutri ob 10. uri v Občini Repentabor obeležili s pohodom na Volnik, v organizaciji Kulturnega društva Kraški dom. Na vrhu se bodo udeleženci srečali s prijatelji iz sosednjih vasi na slovenski strani meje. Ob 14. uri pa bo prvič v Repnu budnica z Godbenim društvom Prosek v režiji krajevne sekcije VZPI ANPI.