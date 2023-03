Prvič so opazovali nastajanje največje jate galaksij

Raziskovalci tržaške univerze in izvedenci nacionalnega inštituta za astrofiziko INAF s sedežem v Trstu imajo nov primat. S pomočjo sodobne tehnologije so kot prvi v zgodovini astrofizike opazovali nastajanje do danes največje jate galaksij, gravitacijsko vezane združbe. Nebesno telo je sestavljeno med drugim iz več galaksij, zvezd in planetov, temne snovi in toplejšega plina, t.i. Intracluster medium (ICM), plinske mase, ki presega velikost galaksij in zapolnjuje prostor med njimi.

Iz opazovanja, ki ga je vodil astrofizik in raziskovalec Univerze v Trstu Luca Di Mascolo, je nastala študija, ki so jo pravkar objavili v znanstveni reviji Nature. V njej so znanstveniki opisali raziskavo o proto-jati (oblaku zvezd, ki nastane okrog galaksij) galaksije Spiderweb (Pajčevina). Tako ime si je prislužila, ker ima obliko pajka, ki v svojo pajčevino želi ujeti več manjših muh (galaksij). Spiderweb bo po besedah raziskovalcev postal največje nebesno telo v vesolju. Nahaja se na tistem koncu, kjer naj bi bil pred 10 milijoni let rob vesolja. Di Mascolova analiza dokazuje, da se jata galaksij širi in veča.

