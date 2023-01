Psiček zdrsnil z Rilkejeve poti

Gasilci so na prvi dan leta ob 16. uri posredovali na Rilkejevi poti, kjer je psiček padel v globino 15 metrov. Medtem ko ga je sprehajal par iz Ljubljane, je mladi yorkshirski terier zdrsel po grebenu in obtičal nemočen na skali. Eden od gasilcev se je do njega spustil z vrvjo, nato ga je privezal na posebno nosilo za živali in so ga potegnili na varno. Na srečo ni utrpel hujših poškodb, bil je le nekoliko prestrašen in lažje ranjen. Izročili so ga srečnima lastnikoma. Posredovanje je trajalo dve uri.