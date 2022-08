Psihedelični in progresivni rock na Gradu sv. Justa

Odlični gostje bodo po dvoletnem prisilnem premoru oblikovali letošnji, že 19. Trieste Rock Summer Festival, ki bo »segrel« večere na Gradu sv. Justa od četrtka do nedelje (od 4. do 7. avgusta). Na oder bodo ob 21. uri stopile zgodovinske skupine sodobnega progresivnega rocka, kot sta mednarodno priznani britanski zasedbi Soft Machine in Ozric Tentacles Electronic (na italijanski glasbeni sceni je zanje ta tržaški datum edini) ter Delirium International Progressive Group in Filippo Destardi, ki bo poskrbel za svojevrsten poklon preminulemu glasbeniku Francu Battiatu.

Festival bodo v četrtek uvedli Delirium International Progressive Group iz Genove, ki že 45 let krojijo mednarodno glasbeno sceno in so v Trstu nastopili že leta 2016. V petek bodo oder zasedli Ozric Tentacles, ki veljajo za eno najvplivnejših skupin, ki so se pojavile na festivalski sceni v Združenem kraljestvu, v soboto pa bo čas za zgodovinsko zasedbo Soft Machine (rojena leta 1966). Progresivni konec tedna se bo v nedeljo zaključil z nastopom Filippa Destrierija oz. s poklonom Francu Battiatu, s katerim je sodeloval odkar mu je bilo sedemnajst let. Zamislil si je nekaj čisto avantgardnega in interaktivnega, saj bo preminulega glasbenika znova priklical na oder, kakor bi pel v živo.