Pustarji vselej na tekočem z aktualnimi temami

Pred sobotno povorko 54. Kraškega pusta (začetek ob 14. uri) se člani pustnih skupin še pridno zbirajo, šivajo zadnje detajle na obleke in vadijo koreografije, s katerimi se bodo zabavali na openskih ulicah. Nekateri so sicer že zaključili s pripravami, saj so se predstavili na nedeljski povorki v Gorici. Poleg štirih vozov, ki smo jih predstavili prejšnji teden, bo letos na Kraškem pustu sodelovalo dvanajst skupin. Danes predstavljamo še zadnjih šest.

»Bo Zarja v Katarju?« se letos sprašujejo pustni navdušenci v Bazovici, ki se seveda nanašajo na lansko svetovno prvenstvo v nogometu. Sprašujejo se, ali se bo v Katarju rodila zarja in se bodo za to državo pisali boljši časi. Domači nogometaši Zarje bodo igrali finale svetovnega prvenstva proti Argentini, na pustnem sprevodu bodo rajali tudi navijači obeh taborov. Ali bo Zarji uspelo premagati svetovne prvake v nogometu, bomo izvedeli v soboto.

Njihovi sosedi s Padrič in iz Gropade, ki se zbirajo v skupini Luna Puhna, pa imajo letos težave s prostorom, kjer bi lahko pripravljali pustne maske. Navadno so se zbirali v nekdanjem begunskem naselju na Padričah, ki pa je že več mesecev nedostopno, tako da so morali letos pripravljati kar v domačih dnevnih sobah, je potožil Patrik Calzi. A nič za to, pust odžene tudi te težave, Luna puhna pa bo tokrat na Kraški pust prinesla sneg in uprizorila ... Kraški spust.

V Cerovljah prihaja do menjave generacij. Vajeti pusta v vasi prevzemajo dvajsetletniki, ki jim nekoliko starejši sovaščani stojijo ob strani in le še kaj svetujejo. Cerovski pustarji so se hoteli s svojo skupino zahvaliti gasilcem, ki so poleti z vso predanostjo gasili požare na Krasu, je razložil Cristian Leghissa. Fantje se bodo oblekli v gasilce, dekleta pa v ogenjčke.

Na Opčine se vrača tudi tržaška godba na pihala Vikinghi. Letos se bodo prelevili v rokerje. Tako bo glasba, ki jo bodo izvajali, rokerska, kostume vikingov, s katerimi se predstavijo vsako leto, pa bodo dodelali z rokerskimi podrobnostmi, je pojasnila Marina Benci.

Zunaj konkurence bodo sodelovali tudi pustarji iz Praprota, ki so se pridružili pozneje. Naslov njihove skupine je Naših prvih 50, saj praznujejo pol stoletja sodelovanja na kraški in drugih povorkah, je pojasnila Pia Cah. Oblekli se bodo v kostume, ki so jih uporabili v teh 50 letih. Po openskih ulicah se bo podilo in rajalo približno 50 Praprovcev, med njimi tudi veliko otrok. Ob jubileju bodo seveda proslavili tudi s torto.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.