Pustna povorka spet tudi v Trstu

Ne le Milje in Kraški pust, po treh letih prisilnega mirovanja zaradi pandemije novega koronavirusa bodo nestrpni pustarji spet preplavili tudi tržaške ulice. Na pustni torek se bodo pisane skupine sedmih mestnih četrti potegovale za zmago na 29. povorki, ki se bo po ustaljeni navadi začela na Trgu Oberdan in preko ulic Carducci in Imbriani ter Korza Italia vila vse do Velikega trga, kjer bo prostor za vse, razen za dolgčas in grde misli.

Vzdušje je še posebno praznično, saj bodo prihodnje leto (z zamikom zaradi izrednih zdravstvenih razmer) pustne šeme tridesetič korakale po Trstu, letos pa organizacijski odbor praznuje trideseto obletnico ustanovitve.

Tržaški pust, ki bo potekal v sodelovanju z Občino Trst, bo navdušene oboževalce pusta spremljal od debelega četrtka (16. februar) pa vse do pustne srede (22. februar). Posebno živahno bo v Škednju, zibelki tržaškega pusta, kjer se bo v društvih, gostilnah in drugih lokalih vsak večer kaj dogajalo.

Več o samem dogajanju sta povedala predsednica in častni predsednik pustnega odbora Sabrina Iogna Prat in Roberto de Gioia, sicer starosta oziroma duša mestnih pustarjev. Predstavitve v muzeju orientalske umetnosti sta se udeležila tudi občinska odbornika za izobraževanje in družino ter za kulturo Nicole Matteoni in Giorgio Rossi.