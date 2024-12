Pustni stroj je zabrnel

V času, ko odštevamo dneve do božiča, smo pokukali tudi na tiste, ki nas ločujejo od pusta: 77 dni, saj bo pustna sobota v prihodnjem letu 1. marca. Pustni stroj pa melje že več tednov, morda celo mesecev. Ponekod je po vaseh, zaselkih in četrtih namreč že padla odločitev za sodelovanje na 56. Kraškem pustu, tako da so pustarji že poprijeli za delo, drugi pa bodo najbrž v kratkem. Novice o pustnem dogajanju bo odbor sproti objavljal na facebook in instagram straneh, na spletni strani pa bodo v kratkem odprli vpisovanja za sobotni pustni sprevod.

»Glede na številno udeležbo pred dnevi na srečanju za naslednji Kraški pust, smo lahko upravičeno veseli,« je zaupal predsednik Odbora Kraškega pusta Igor Malalan. Spodbudno število pustarjev in nekaj novosti je pozitivno vplivalo na pričakovanja. »Ravno te dni smo dobili potrditev, da bo na 56. Kraškem pustu prvič sodelovala tudi slovenska skupina pustarjev iz Barkovelj, ki so aktivni tako v društvu kot v šoli, pustarji iz Slivnega pa napovedujejo nastop z vozom,« je še namignil.

Pustni odbor se je letos odločil, da bo spet nekoliko obogatil prireditveno dogajanje. Kralj in kraljica pusta - naj spomnimo, da prihajata iz Medjevasi-Štivana, saj ju izbirajo lanski zmagovalci - se bosta na Opčine pripeljala že na četrtek, ko bosta uvedla pustno mrzlico.

Sobotno pustno dogajanje pa ni omejeno le na sprevod. Ali se bo s prodajo Prosvetnega doma kaj spremenilo za Kraški pust? Malalan je potrdil, da so od novega gospodarja prejeli pisno zagotovilo, da bo lahko nagrajevanje in vse, kar sodi zraven sobotnega prazničnega dogajanja potekalo na dvorišču oz. v notranjosti Prosvetnega doma. »Prikrajšani bodo le openski pustarji, ki jim je zmanjkal prostor za gradnjo voza. Nastopili pa bodo kot skupina.«