Kdor bi rad sodeloval na 54. Kraškem pustu, ki bo razživel openske ulice 18. februarja, se mora prijaviti najkasneje do 10. januarja. Tako so na ponedeljkovem srečanju odločili člani Odbora Kraškega pusta, ki pozivajo pustne vozove in skupine, naj pohitijo.

Pustarji, ki se bodo sprevoda udeležili z vozom, morajo ob tej priložnosti prinesti tudi potrdilo o tehničnem pregledu voza in vso potrebno dokumentacijo. »Informacije potrebujemo namreč zaradi tiskanja brošure, pa tudi za predstavitveno konferenco, ki bo zaživela dve tedna pred sprevodom v Šempolaju, od koder po zaslugi lanske zmage prihaja letošnji pustni kraljevi par,« je namignil predsednik odbora Igor Malalan in napovedal, da bodo takrat tudi žrebali štartno listo pustnih vozov in skupin ter odprli razstavo fotografij.