Rad pleza na skali in na ledu

»Kot po olju«. Marco Ghergolet, ki je z odliko maturiral na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna na smeri uporabne znanosti, pri ustnem preizkusu na maturitetnem izpitu res ni imel težav. Izžrebal je kuverto, v kateri se je skrival prizor iz znamenitega filma Shining. Pri informatiki se je navezal na videomontažo, ki so se je učili med poukom, pri ostalih predmetih so mu vprašanja postavljali profesorji. Vedel je, da lahko cilja na stotico, a ga je odlika vsekakor presenetila. »Med letom sem se sproti pripravljal na preverjanja znanja. Od maja dalje sem snov le ponovil in v celoti usvojil,« je Marco razkril recept za odliko na zrelostnem izpitu.Zelo dobro se je odličnjak odrezal tudi na pisnem delu izpita: v matematični nalogi je dosegel najvišje možno število točk, pri slovenščini pa je dobro opravil z literarno nalogo kljub temu, da se s tem žanrom še nikoli prej ni soočil.

Med popolnim zaprtjem javnega življenja spomladi leta 2020 si je Marco zaželel stika z naravo. Tako je odkril svet alpinizma in turnega smučanja. »Plezam tako na skali kot po ledu, ko to pozimi dopuščajo razmere,« je razložil mladenič iz Ronk, ki s prijatelji rad trenira na doberdobskih stenah ali na plezalnih stenah nad Napoleonsko cesto pri Proseku. Vsak teden pa zahaja v gore. Pozimi Marco rad poišče leden slap in se ga loti s cepinom in derezami. Kot je razložil, se za varovanje med plezanjem po ledu poslužuje posebnih vijakov, ki jih ročno pritrdi na ledeno površino in skozi njih spelje varovalno vrv.