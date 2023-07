Rada bi študirala veterino

»Pravkar sem se vrnila iz Mavhinj, kjer že tretje leto pomagam v poletnem centru v gozdu, ki ga prireja društvo Grmada. Zmartrana sem, ampak zelo vesela,« je zaupala Sesljančanka kriškega rodu Martina Ferfolja, ki je pred tedni z najvišjo oceno zaključila študij na družbeno-ekonomski smeri liceja Antona Martina Slomška. V eni sapi je v pogovoru prešla pisni in ustni del mature, kakor bi ju ponovno podoživljala. Naloga slovenščine je ni prepričala – lotila se je oblikovanja spisa na podlagi besedila Dieci cose che ho imparato Piera Angele, medtem ko ji je veliko bolj ležala naloga iz ekonomije, posvečena globalizaciji. »Nedvomno je bila to dobra tema, ki jo je bilo lahko povezati tudi s humanističnimi predmeti in z angleščino, z njo se med drugim srečujemo vse bolj pogosto tudi v vsakdanjem življenju,« je namignila. Pri italijanščini pa jo je presenetilo preveč omejujočih 30 vrst za analizo besedila in esej.

Študijska izkušnja je bila nadvse pozitivna, saj so se kot razred povsem ujeli. Tako je bilo tudi z redno zaposlenimi profesorji, medtem ko je bilo težje plesti razmerja s tistimi, ki so se pogosto zamenjevali. »Šele v zadnjem letniku sem realizirala, kaj bi rada počela v življenju, tako da bi se morda a posteriori odločila za šolo, kjer bi bilo več kemije in biologije. Nič ne de, svoje izbire se ne kesam!« Kam jo bo mahnila v poletnih dneh? S prijateljicami se še niso domenile kam, do konca septembra pa bodo že kaj našle. Potem jo čaka študij v Ljubljani - vpisala se je na veterinarsko fakulteto, druga izbira pa je medicina. Konec avgusta ji bodo sporočili, ali je bila sprejeta. Potem bo spet treba poprijeti za knjige, zlasti tiste kemije in biologije, da nadoknadi zamujeno.